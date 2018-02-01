ЦБ РФ прокомментировал появление фальшивых банкоматов к ЧМ-2018

Представители Центробанка России исключают возможность появления фальшивых банкоматов из-за Чемпионата мира 2018 года, ведь они являются частными случаями скимминга. В связи с этим дополнительных рекомендаций регулятор выдавать не стал. С соответствующим заявлением выступил заместитель начальника главуправления по вопросам безопасности и защиты информации Банка РФ Артем Сычев.

Центробанк в конце января 2018 года разработал пакет рекомендаций по вопросам кибербезопасности к ЧМ-2018. Касаются они, прежде всего, защиты от компьютерных атак объектов, имеющих отношение к банковской информационной инфраструктуре, PDS-терминалам и банкоматам.

Позднее в прессе также появилась информация о том, что в период грядущего чемпионата имеется весьма существенный риск появления фальшивых банкоматов, собранным мошенниками из устройств, что уже были в употреблении. Упомянутый выше скимминг представляет собой кражу данных путем их считывания устройствами преступников на банкоматах с карты и чипа. Помимо этого, через ложную клавиатуру можно получить пин-код.

«Фальшивые банкоматы это частный случай скимминга. Про него уже немало написано и добавить еще что-то, мы считаем, нет никакой нужды. Как я уже говорил, это частный случай», - заявил Сычев.

Николай Офицеров