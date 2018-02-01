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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Дворкович нашел способ погасить долг по зарплате «ВИМ-Авиа»

Дворкович нашел способ погасить долг по зарплате «ВИМ-Авиа»

Сегодня, 15:21
Аркадий Дворкович выдвинул на последнем заседание совета версию, как лучше погасить задолженность по заработной плате сотрудникам компании «ВИМ-Авиа».

Дворкович нашел способ погасить долг по зарплате «ВИМ-Авиа»

 

Вице-премьер Аркадий Дворкович предложил погасить долг по заработной плате работникам компании «ВИМ-Авия» за счет поднятия НДС, а не за счет средств «Аэрофлота», как ранее было предложено. Это сможет приблизительно погасить лишь 40% задолженности. Остальное погасит руководство компании.

Компания «ВИА-Авиа» в данный момент находится на грани банкротства. Она задолжала 630 млн рублей, большинство ее сотрудников уволилось. Руководство компании вернуло самолеты лизингодателям, и прекратило все чартерные программы. Скорее всего компания авиаперевозки огласит себя банкротом.
Пелагея Лебединская
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