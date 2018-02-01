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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Резервный фонд РФ официально перестал существовать

Резервный фонд РФ официально перестал существовать

Сегодня, 13:47
Сегодня, 1 февраля, формально был ликвидирован Резервный фонд России. В конце прошедшего года Минфин потратил последние средства фонда, а остатки на счетах были ликвидированы еще 1 января текущего года.

Резервный фонд РФ официально перестал существовать

 

10 января Минфин Российской Федерации проинформировал о скором сокращении Резервного фонда РФ. С сегодняшнего дня данный актив официально закончил действовать, хотя реально последние средства с его счетов были списаны еще 1 января, а последние денежные ресурсы потрачены еще в конце предыдущего года. Теперь дополнительные заработки нефтегазовой области будут поступать в Фонд национального благосостояния, из него же будет компенсироваться дефицит бюджета. Соответствующие поправки Бюджетного кодекса были приняты еще в середине лета прошедшего года.

Напомним, что Резервный и ФНБ были сформированы со Стабилизационного фонда 10 лет назад. Они служили «подушкой» безопасности на случай падения цен на нефть и газ.
Виктория Озерова
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