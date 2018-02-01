Впервые за 47 лет США превысили суточную добычу нефти

Министерство энергетики США заявило, что в ноябре прошедшего года была увеличена добыча нефти на 10 миллионов баррелей в сутки.

Пелагея Лебединская

В 2017 году в ноябре США, благодаря совершению новых технологий эффективности операций по добычи нефти, смогли увеличить нефтедобычу на 10 миллионов баррелей в сутки. Это стало великим прогрессом за последние 47 лет. Такая рекордная добыча нефтяного продукта была последний раз зафиксирована лишь в 1970 году. В январе 2018 года цена на нефть WTI поднялась больше чем на 7% и продолжает дальше расти. Специалисты утверждают, что даже если нефть снова станет дешевле в цене, то нефтяные компании смогут дальше продолжать в таком же темпе добычу нефти. Такой резкий рост добычи нефти позволил США уменьшить импорт энергоносителей.Отметим, что в данный момент стоимость нефти марки WTI на мировом рынке составляет 64,83 доллара за один баррель.