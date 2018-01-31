В России снизилось число поддельных рублей

Согласно информации, полученной от работников регулятора, в минувшем году объем поддельных рублей упал на четверть (45,3 тысячи). В прошедшем году количество подделок равно 61,4 тысячам.
В России снизилось число поддельных рублейВчера, 18:23
Первый зампред Центробанка выступил с заявлением. Георгий Лунтовский проинформировал, что количество поддельных евро в Европе превышает количество фальшивых
Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по городу Дзержинску нижегородской области задержали двоих мужчин, сбывших фальшивые деньги на общую сумму 400 000 рублей.
Наибольшее количество фактов сбыта поддельных денежных купюр выявлено в г. Краснодаре и городах Черноморского побережья (Туапсе, Новороссийск). Чаще всего