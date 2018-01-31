В России снизилось число поддельных рублей

Согласно информации, полученной от работников регулятора, в минувшем году объем поддельных рублей упал на четверть (45,3 тысячи). В прошедшем году количество подделок равно 61,4 тысячам. Согласно информации, полученной от работников регулятора, в минувшем году объем поддельных рублей упал на четверть (45,3 тысячи). В прошедшем году количество подделок равно 61,4 тысячам.

Пятитысячные банкноты приходятся на 60% подделок почти 27 000 рублей. Еще около 40% являются купюрами номиналом 1000 рублей. Менее всего поддельных банкнот номиналом 10 рублей: шесть единиц. Помимо того в сообщении Центробанка утверждается, что численность обнаруженных поддельной валюты иных государств сократилось в 1,7 раза до 2,6 тысяч. Больше всего выявлено поддельных американских долларов. Ненастоящих евро удалось выявить 194 банкноты, юаней из Китая 46, фунтов стерлингов шесть и одну японскую иену.

Никита Готский

В России на четверть упало количество выпускаемых поддельных банкнот. Об этом рассказали в Центробанке страны.