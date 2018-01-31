Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Россия займётся производством хлопка

Россия займётся производством хлопка

Вчера, 17:18
Петр Чекмарев, являющийся главой департамента механизации, растениеводства, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ, рассказал о том, что в скором времени Россия займётся производством хлопка.

Россия займётся производством хлопка

 

Чекмарев заявил, что уже в 2018 году примерно 1 тысяча гектаров хлопка будет посеяно в Волгограде и Астрахани. По словам чиновника, в данный момент уже улажены все организационные вопросы, а также проблемы с выбором технологий. Представитель Минсельхоза РФ также заметил, что Россия уже сейчас располагает около 200 тысяч гектаров площадей, которые могут быть использованы для плодотворного выращивания хлопка.

Чекмарёв заметил, что получать хлопок из Узбекистана России не удастся уже через три года, поэтому будет проделан массив работ по выращиванию этой культуры на территории РФ, а также по совершенствованию технологий и способов получения данного сырья.
Александр Вест
Новости по теме
В Ростове из-за хлопка газа погиб человек
В Ростове из-за хлопка газа погиб человек

В многоэтажном доме в Ростове из-за хлопка газа погиб человек. Представителям чрезвычайных служб пришлось провести экстренную эвакуацию оставшихся жителей

СМИ: В Узбекистане на сбор хлопка отправили проституток
СМИ: В Узбекистане на сбор хлопка отправили проституток

В Узбекистане власти массово привлекают к сбору урожая хлопка проституток. Речь идет об Олотском, а также Каракульском районах Бухарской области. Об этом

На предприятии
На предприятии "Авиакон" в Конотопе зафиксированы четыре мощных хлопка

На украинском оборонном предприятии «Авиакон» в городе Конотоп 9 августа, примерно в 05:00 по местному времени были зафиксированы четыре мощных хлопка.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости