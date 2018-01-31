Петр Чекмарев, являющийся главой департамента механизации, растениеводства, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ, рассказал о том, что в скором времени Россия займётся производством хлопка.

Александр Вест

Чекмарев заявил, что уже в 2018 году примерно 1 тысяча гектаров хлопка будет посеяно в Волгограде и Астрахани. По словам чиновника, в данный момент уже улажены все организационные вопросы, а также проблемы с выбором технологий. Представитель Минсельхоза РФ также заметил, что Россия уже сейчас располагает около 200 тысяч гектаров площадей, которые могут быть использованы для плодотворного выращивания хлопка.Чекмарёв заметил, что получать хлопок из Узбекистана России не удастся уже через три года, поэтому будет проделан массив работ по выращиванию этой культуры на территории РФ, а также по совершенствованию технологий и способов получения данного сырья.