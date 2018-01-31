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От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | «Яндекс» закрывает свою сделку с Uber

«Яндекс» закрывает свою сделку с Uber

Сегодня, 14:45
«Яндекс» в феврале этого года закрывает сделку с «Яндекс.Такси» и Uber. В данный момент подготавливаются все документы для рассторжения договора.

«Яндекс» закрывает свою сделку с Uber

 

Федеральная антимонопольная служба России дала свое согласие на совместное объединение сервисов «Яндекс.Такси» и Uber. Пассажиры такси смогут воспользоваться обоими приложениями сервисов. Также будет сформирована одна общая база водителей и автомобилей такси. В услуги такси входит сохранение истории поездок, а также пассажиру будет предоставляться информация о его водители. Это необходимо для того, что бы в случае не комфортного переезда можно было пассажиру предоставить в сервис центр жалобу на перевозчика. Сейчас суммарная доля «Яндекс.Такси» и Uber на московском рынке такси составляет 65%.

Отметим, что основным конкурентом «Яндекс.Такси» и Uber в данный момент является Gett, который приближенный к московской мэрии.
Пелагея Лебединская
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