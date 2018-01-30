В Татарстане в течении 2018 года запустят программный комплекс против кибератак

Министерство связи и информатизации города Татарстана сообщило о запуске программно комплекса, направленного на борьбу с кибератаками злоумышленников. Активация будет проведена в течение 2018 года.

Компания "ICL Системные технологии" заявила о создании первого регионального Центра мониторинга безопасности информации и его готовности ответить на атаки хакеров. В работе данного проекта будет осуществляться обработка большого количества информации и задействован искусственный интеллект.Министр информатизации и связи городаТатарстана Роман Шайхутдинов заострил внимание общественности на тот факт, что за последние несколько лет увеличилось количество кибератак хакеров на объекты различных структур, а особенно в государственной сфере.Создатели комплекса заявляют, что их технологии дадут возможность работникам центра выявлять, обезвреживать и ликвидировать разного рода нападения на их собственные данные из интернета.