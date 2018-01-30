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| | Рост пенсий и пособий в 2018 году в РФ затронул 2,2 миллиона москвичей

Рост пенсий и пособий в 2018 году в РФ затронул 2,2 миллиона москвичей

Сегодня, 14:02
Более 2,2 миллиона жителей Москвы в нынешнем году будут получать увеличенные оплаты по социальным пособиям и пенсионным выплатам в связи с увеличением расхода столичного бюджета согласно программе «Социальная поддержка жителей Москвы».

Рост пенсий и пособий в 2018 году в РФ затронул 2,2 миллиона москвичей

 

Об этом сообщил Сергей Собянин, являющийся мэром Москвы, в рамках очередного заседания президиума столичного правительства. По словам мэра Москвы, в два раза были увеличены расходы столичного бюджета, которые послужили базой для увеличения пенсионных выплат и выдачи пособий жителям столицы. Собянин заметил, что сумма финансовых средств, выделенных на увеличение пособий и пенсий москвичам, достигла рекордной отметки в 430 миллиардов рублей.

Также Сергей Собянин рассказал о том, что уже в нынешнем году средняя пенсия неработающих пенсионеров достигла отметки в 17,5 тысяч рублей, в то время как предыдущий показатель данных пенсионных выплат составлял лишь 14,5 тысяч рублей. Отметим, что повышенные пенсионные выплаты в этом году получат свыше 1,3 миллионов москвичей.
Александр Вест
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