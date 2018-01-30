Сечин объявил стоимость "Роснефти"

Российский бизнесмен Игорь Сечин огласил цену «Роснефти». По его мнению, компания стоит не менее 130 миллиардов долларов.

Никита Готский

Сечин отмечает, что факторы сокращения цены «Роснефти» носят на сегодня политический характер. Касательно экономических моментов, то в данном случае, по мнению Сечина, добыча компанией нефти состоит на конкурентном уровне три доллара за баррель.Также необходимо отметить, что агентство Moody’s подняло кредитный рейтинг «Роснефти» до инвестиционного уровня «ВааЗ» со стабильным прогнозом. Как считает исполнительный директор компании, западные санкции против фирмы были ранее введены, дабы пошатнуть ее позиции на рынке. Сечин уверен, они неуместны, незаконны и субъективны, потому как политический момент в действиях «Роснефти» отсутствует, и какого-либо отношения к украинскому кризису она нее имеет.