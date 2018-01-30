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| | Говард Шульц, основатель Starbucrs, не верит в замену основной валюты криптовавлютой

Говард Шульц, основатель Starbucrs, не верит в замену основной валюты криптовавлютой

Сегодня, 13:18
Говард Шульц, который является председателем совета директоров и основателем сети кофеен Starbucks, объявил, что в ближайшем будущем выйдет новая крипковалюта, которая будет официально узаконена.

Говард Шульц, основатель Starbucrs, не верит в замену основной валюты криптовавлютой

 

Говард Шульц считает, что криптовалюта блокчейн, которая находиться в основе цифровых валют, может занять первое место среди финансирования. Шульц заявил, что его кофейни планируют отказаться от наличных денег и перейти на цифровую валюту. По его словам, люди смогут скоро изменить свое мнение по поводу наличных денег и смогут больше доверять цифровым технологиям. В данный момент Шульц уже открыл в Сиетле такую кофейню, в которой уже не принимают наличные деньги, а оплачивают заказы банковскими картами или через приложение на смартфоне.

Отметим, что в прошедшем году в одной из сети Starbucks, хакеры взломали сеть Wi-Fi и воровали информацию с компьютеров посетителей кафе для майнинга криптовалют.
Пелагея Лебединская
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