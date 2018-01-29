Биржевая стоимость Евро превысила психологическую отметку 70 рублей.

По сведениям на 11:00 МСК, стоимость доллара, вычислениям «завтра» набрал около 7 копеек и добрался до 56,3 рубля. Цена евро в это время повысилась на 6,5 копейки до 69,8 рубля, о чем говорит информация с биржи.

Российская валюта в ходе торгов на Московской бирже ослабляет позиции к доллару и евро, при этом стоимость европейской валюты в один момент пробился за 70 рублей, впервые с 7 декабря 2017 года.К 10:22 МСК курс евро перевалил за 70 рублей, добравшись до 70,01 рубля.Как отметили аналитики, «на прошлых выходных США опубликовали список дополнительных санкций, в который внесли еще 21 физическое лицо и 21 российская организация». «Для рубля происходящее не является серьезной угрозой — важно, что меры некоснулись долговых бумаг», — обозревается в отчете эксперта.