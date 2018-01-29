Россия вложит полмиллиарда рублей в развитие киберспорта в стране

За ближайшие полтора года в развитие российского киберспорта власти страны планируют вложить около полумиллиарда рублей.

О том, что в развитие российского киберспорта будет вложена столь внушительная сумма стала известно благодаря представителям из Фонда развития интернет-инициатив. Именно этот фонд планирует вложить в игровые дисциплины.Такая инвестиция будет проведена частями, на протяжении около полутра лет. Сейчас уже запущены первые совместные проекты с быстрорастущей организацией киберспорта в СНГ М19. Например, уже стартовала программа по ускорению развития бизнеса стартапов сферы IT.Любая компания этой сферы сможет поучаствовать в конкурсе и выиграть суммарно примерно 5 миллионов рублей. Желающие могут подать заявки на участие до 28 февраля этого года. До 7 июня все компании смогут подготовиться к началу отбора.