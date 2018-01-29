NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

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| | Рубль слегка вырос в цене на старте торгов понедельника

Рубль слегка вырос в цене на старте торгов понедельника

Сегодня, 11:20
На старте торгов на Московской бирже 29 января рубль незначительно возрос в цене по отношению к доллару США и евро. После существенного снижения стоимости, которое произошло 26 января, российская национальная валюта восстанавливается.

Рубль слегка вырос в цене на старте торгов понедельника

 

Первые сделки по итогам торгов в понедельник осуществлялись в пределах 56,12-56,3 рубля за один доллар. Реальные ставки на евро оказались выше на 15,27 копейки официального курса. По мнению аналитиков, рубль укрепляется по отношению доллару после значительного спада, зафиксированного в прошлую пятницу. 29 января обнародуют перечень представителей бизнес-элиты, близкой к главе США Дональду Трампу, которые выскажут свою позицию по поводу последствий санкций на государственный долг России.

30 и 31 января состоится заседание Федеральной Резервной Системы. Нынешний глава американского регулятора Джанет Йеллен в последний раз исполнит свои обязанности. Финансисты не прогнозируют изменения кредитно-денежной политики США. Стоимость нефти нестабильна, это влияет на национальные валюты государств.
Домбровский Сергей
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