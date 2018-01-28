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| | Агентство Fitch подняло суверенный рейтинг Белоруссии

Агентство Fitch подняло суверенный рейтинг Белоруссии

Вчера, 16:05
Американская корпорация Fitch Ratings подняла суверенный рейтинг Белоруссии до уровня B – стабильный. Основными причинами этому выступает снижение темпов инфляции и увеличение золотовалютных резервов.

Агентство Fitch подняло суверенный рейтинг Белоруссии

 

Обесценивание денежное единицы Белоруссии снизилось до 4,6%. По словам экспертов агентства Fitch, золотовалютные резервы республики увеличились на 2,4 млрд долларов США по сравнению с прошлыми показателями. В результате, Минск получит возможность оплатить внешние задолженности. Аналитики похвалили руководителей Белоруссии за обоснованную политику в сфере выплаты вознаграждений работникам различных отраслей народного хозяйства за труд и гибкость курса национальной денежной единицы страны.

Глава Министерства экономики России Антон Силуанов рассказал о своих ожиданиях улучшения рейтинга РФ в различных международных агентствах. В компании Moody’s полагают, что Москва хорошо справляется с трудностями, учитывая ограничительные меры, введенные США и странами Европейского Союза из-за присоединения Крыма и войны в Донбассе.
Домбровский Сергей
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