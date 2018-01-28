Крымский Минфин: Бюджет за прошлый год вырос на четверть

Министр финансов Республики Крым Ирина Кивико отчиталась о росте бюджета региона по итогам минувшего года. По ее словам, в 2017 году доходная часть бюджета увеличилась на 25% или девять миллиардов рублей – до 47 миллиардов.

Дарья Светозарова

Глава республиканского финансового ведомства отмечает, что таким грандиозным увеличением бюджет обязан интенсивно растущей экономикой и инвестиционному вливанию в регион. Экономический подъем Кивико связывает с ростом регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Пополнению бюджета способствовал налог на доходы с физлиц и налога на прибыль с организаций. Это, в свою очередь, свидетельствует об увеличении доходов крымчан и местной бизнес-индустрии.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Крымом интересуются зарубежные инвесторы. При этом их не останавливают антироссийские санкции.