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| | Крымский Минфин: Бюджет за прошлый год вырос на четверть

Крымский Минфин: Бюджет за прошлый год вырос на четверть

Вчера, 15:55
Министр финансов Республики Крым Ирина Кивико отчиталась о росте бюджета региона по итогам минувшего года. По ее словам, в 2017 году доходная часть бюджета увеличилась на 25% или девять миллиардов рублей – до 47 миллиардов.

Крымский Минфин: Бюджет за прошлый год вырос на четверть

 

Глава республиканского финансового ведомства отмечает, что таким грандиозным увеличением бюджет обязан интенсивно растущей экономикой и инвестиционному вливанию в регион. Экономический подъем Кивико связывает с ростом регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Пополнению бюджета способствовал налог на доходы с физлиц и налога на прибыль с организаций. Это, в свою очередь, свидетельствует об увеличении доходов крымчан и местной бизнес-индустрии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Крымом интересуются зарубежные инвесторы. При этом их не останавливают антироссийские санкции.
Дарья Светозарова
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