Эксперт: Повышение курса биткоина можно прогнозировать по поиску в Google

Аналитик, являющийся сооснователем ресурса DataTrek Research, обнаружил, что изменения курса криптовалюты на бирже отражаются на на данных поисковых систем. По его подсчетам, Google владеет примерно 60% доли маркетингового поиска по всему миру. Достаточно лишь ввести "биткоин" в поисковик этой компании, чтобы оценить заинтересованность людей в этом явлении.
Ник Кола утверждает, что за последние 90 дней стоимость биткоина держится примерно на одном уровне. Сейчас за единицу предлагают около 10-12 тысяч долларов. Таким образом, после установленного в декабре рекорда в 20 тысяч интерес участников бирж относительно криптовалюты существенно снизился. Эту же тенденцию можно заметить в количестве поисковых запросов - слово "биткоин" стали вводить гораздо реже.