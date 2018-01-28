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| | Эксперт: Повышение курса биткоина можно прогнозировать по поиску в Google

Эксперт: Повышение курса биткоина можно прогнозировать по поиску в Google

Сегодня, 15:20
Грядущее повышение курса биткоина можно прогнозировать по результатам поиска в Google. Об этом рассказал эксперт Ник Кола на программе телеканала CNBC.

Эксперт: Повышение курса биткоина можно прогнозировать по поиску в Google

 

Аналитик, являющийся сооснователем ресурса DataTrek Research, обнаружил, что изменения курса криптовалюты на бирже отражаются на на данных поисковых систем. По его подсчетам, Google владеет примерно 60% доли маркетингового поиска по всему миру. Достаточно лишь ввести "биткоин" в поисковик этой компании, чтобы оценить заинтересованность людей в этом явлении.

Ник Кола утверждает, что за последние 90 дней стоимость биткоина держится примерно на одном уровне. Сейчас за единицу предлагают около 10-12 тысяч долларов. Таким образом, после установленного в декабре рекорда в 20 тысяч интерес участников бирж относительно криптовалюты существенно снизился. Эту же тенденцию можно заметить в количестве поисковых запросов - слово "биткоин" стали вводить гораздо реже.
Александр Лубяной
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