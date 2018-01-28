Эксперт: Повышение курса биткоина можно прогнозировать по поиску в Google

Грядущее повышение курса биткоина можно прогнозировать по результатам поиска в Google. Об этом рассказал эксперт Ник Кола на программе телеканала CNBC.

Александр Лубяной

Аналитик, являющийся сооснователем ресурса DataTrek Research, обнаружил, что изменения курса криптовалюты на бирже отражаются на на данных поисковых систем. По его подсчетам, Google владеет примерно 60% доли маркетингового поиска по всему миру. Достаточно лишь ввести "биткоин" в поисковик этой компании, чтобы оценить заинтересованность людей в этом явлении.Ник Кола утверждает, что за последние 90 дней стоимость биткоина держится примерно на одном уровне. Сейчас за единицу предлагают около 10-12 тысяч долларов. Таким образом, после установленного в декабре рекорда в 20 тысяч интерес участников бирж относительно криптовалюты существенно снизился. Эту же тенденцию можно заметить в количестве поисковых запросов - слово "биткоин" стали вводить гораздо реже.