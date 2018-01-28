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| | Эксперты назвали выгоду Apple от вероятной покупки Tesla

Эксперты назвали выгоду Apple от вероятной покупки Tesla

Сегодня, 14:34
Эксперты считают, что корпорации Apple будет выгодно вероятное приобретение компании Tesla по ряду причин. Об этом пишет издание VistaNews.

Эксперты назвали выгоду Apple от вероятной покупки Tesla

 

Аналитики предполагают, что Apple может купить производителей знаменитых электромобилей из-за перспективы развития отрасли. За 7 лет инвестированные в Teslа средства принесли 12-кратный доход. В это же время рекорд Apple составил рост в 5 раз. Несмотря на прибыль и рост популярности, производство электрокаров по прежнему требует большого количества ресурсов. Это подтвердил руководитель Tesla — Илон Маск. Тем не менее, в настоящее время он желает сохранить самостоятельность своего предприятия.

Apple может также приобрести Tesla для взаимного усовершенствования технологий. Производители могут скооперироваться для усовершенствования программного обеспечения бортовых компьютеров, которые пользуются системами Apple. Tesla, в свою очередь, может предложить инновационные аккумуляторы, которые смогут интегрировать в смартфоны и другие портативные устройства.
Александр Лубяной
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