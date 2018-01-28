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| | Власти Китая взыскали штрафы с 12 банков за нелегальную торговлю ценными бумагами

Власти Китая взыскали штрафы с 12 банков за нелегальную торговлю ценными бумагами

Сегодня, 10:54
Данное решение было принято руководством государственного комитета КНР, специализирующемся на контроле и управлении банковской деятельностью. Эти сведения транслировали сегодня, 28 января, по центральному китайскому телевидению.

Власти Китая взыскали штрафы с 12 банков за нелегальную торговлю ценными бумагами

 

Согласно официально подтвержденным данным, штрафы были выписаны почтовому сберегательному банку, одному из крупнейших банков под названием «Шаосин», а также еще 10 другим более мелким финансовым учреждениям провинциального уровня. Общий размер штрафа составил 296 миллионов юаней, что в переводе на международную валюту, равняется 46 миллионам долларов.

Прибыль, которую банкам удалось получить по итогам заключения нелегальных сделок, связанных с реализацией ценных бумаг, достигает 1,2 миллиардов долларов. Однако штраф будет не единственным наказанием, так как в ближайшем будущем финансовые учреждения КНР подвергнут смене членов правления организаций, дабы избежать повторения этой ситуации.
Пойда Анна
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