Власти Китая взыскали штрафы с 12 банков за нелегальную торговлю ценными бумагами

Согласно официально подтвержденным данным, штрафы были выписаны почтовому сберегательному банку, одному из крупнейших банков под названием «Шаосин», а также еще 10 другим более мелким финансовым учреждениям провинциального уровня. Общий размер штрафа составил 296 миллионов юаней, что в переводе на международную валюту, равняется 46 миллионам долларов.
Прибыль, которую банкам удалось получить по итогам заключения нелегальных сделок, связанных с реализацией ценных бумаг, достигает 1,2 миллиардов долларов. Однако штраф будет не единственным наказанием, так как в ближайшем будущем финансовые учреждения КНР подвергнут смене членов правления организаций, дабы избежать повторения этой ситуации.