Власти Китая взыскали штрафы с 12 банков за нелегальную торговлю ценными бумагами

Данное решение было принято руководством государственного комитета КНР, специализирующемся на контроле и управлении банковской деятельностью. Эти сведения транслировали сегодня, 28 января, по центральному китайскому телевидению.

Пойда Анна

Согласно официально подтвержденным данным, штрафы были выписаны почтовому сберегательному банку, одному из крупнейших банков под названием «Шаосин», а также еще 10 другим более мелким финансовым учреждениям провинциального уровня. Общий размер штрафа составил 296 миллионов юаней, что в переводе на международную валюту, равняется 46 миллионам долларов.Прибыль, которую банкам удалось получить по итогам заключения нелегальных сделок, связанных с реализацией ценных бумаг, достигает 1,2 миллиардов долларов. Однако штраф будет не единственным наказанием, так как в ближайшем будущем финансовые учреждения КНР подвергнут смене членов правления организаций, дабы избежать повторения этой ситуации.