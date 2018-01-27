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| | Среднюю зарплату врачей на Кубани поднимут до 56 тысяч рублей

Среднюю зарплату врачей на Кубани поднимут до 56 тысяч рублей

Вчера, 16:38
Во всех районах Кубани средний заработок медицинских специалистов отныне будет составлять 56 тысяч рублей. Данные изменения были осуществлены благодаря инициативе вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой.

Среднюю зарплату врачей на Кубани поднимут до 56 тысяч рублей

 

Минькова заявила, что в регионе всё ещё ведутся работы по общему повышению средних заработных плат среди персонала медицинских учреждений. Вице-губернатор Краснодарского края также заметила, что работа по обеспечению стабильного темпа роста заработных плат ведётся во всех регионах уже с начала января, а первые результаты могут быть заметны уже сейчас. Анна Минькова также добавила, что все заместители глав относительно социальных вопросов должны взять под личный контроль данную ситуацию.

Заметим, что в отличие от квалифицированных врачей, средняя заработная плата среди младшего и среднего медицинского персонала будет составлять примерно 28 тысяч рублей. Также для контроля повышения уровня зарплат в регионах будут введены специальные системы статистического контроля.
Александр Вест
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