Среднюю зарплату врачей на Кубани поднимут до 56 тысяч рублей

Во всех районах Кубани средний заработок медицинских специалистов отныне будет составлять 56 тысяч рублей. Данные изменения были осуществлены благодаря инициативе вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой.

Александр Вест

Минькова заявила, что в регионе всё ещё ведутся работы по общему повышению средних заработных плат среди персонала медицинских учреждений. Вице-губернатор Краснодарского края также заметила, что работа по обеспечению стабильного темпа роста заработных плат ведётся во всех регионах уже с начала января, а первые результаты могут быть заметны уже сейчас. Анна Минькова также добавила, что все заместители глав относительно социальных вопросов должны взять под личный контроль данную ситуацию.Заметим, что в отличие от квалифицированных врачей, средняя заработная плата среди младшего и среднего медицинского персонала будет составлять примерно 28 тысяч рублей. Также для контроля повышения уровня зарплат в регионах будут введены специальные системы статистического контроля.