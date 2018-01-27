Сооснователь Apple устал волноваться и продал все биткоины

Стив Возняк не выдержал психологического перенапряжения, возникшего из-за постоянных волнений о цене биткоина. Продать виртуальную валюту разработчик ПО решил в тот момент, когда она достигла максимальной стоимости. В середине декабря 2017 года за биткоин предлагали 20 тысяч долларов. Стив Возняк не захотел больше испытывать судьбу и продал всю имеющуюся у него на руках криптовалюту. Сооснователь компании Apple приобрел биткоины, желая провести эксперимент, на этом инженер-электронщик смог еще и заработать. Изобретатель не сообщил, сколько в прошлом потратил на приобретение криптовалюты.
Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер предрекает крах биткоина, поскольку он сохраняет свою стоимость лишь до тех пор, пока люди проявляют к нему интерес. Если пользователи не станут покупать виртуальную валюту, то она обесценится. Многие аналитики называют биткоин финансовой пирамидой, которая рано или поздно обрушится. Существует и противоположная точка зрения.