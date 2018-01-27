Сооснователь Apple устал волноваться и продал все биткоины

Сооснователь американской компании Apple Стив Возняк в очередном интервью рассказал о том, как летом 2017 года приобрел биткоины по курсу 700 долларов за штуку. Сейчас программист избавился от криптовалюты, так как устал переживать по поводу ее стоимости.

Домбровский Сергей

Стив Возняк не выдержал психологического перенапряжения, возникшего из-за постоянных волнений о цене биткоина. Продать виртуальную валюту разработчик ПО решил в тот момент, когда она достигла максимальной стоимости. В середине декабря 2017 года за биткоин предлагали 20 тысяч долларов. Стив Возняк не захотел больше испытывать судьбу и продал всю имеющуюся у него на руках криптовалюту. Сооснователь компании Apple приобрел биткоины, желая провести эксперимент, на этом инженер-электронщик смог еще и заработать. Изобретатель не сообщил, сколько в прошлом потратил на приобретение криптовалюты.Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер предрекает крах биткоина, поскольку он сохраняет свою стоимость лишь до тех пор, пока люди проявляют к нему интерес. Если пользователи не станут покупать виртуальную валюту, то она обесценится. Многие аналитики называют биткоин финансовой пирамидой, которая рано или поздно обрушится. Существует и противоположная точка зрения.