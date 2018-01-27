НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | Сооснователь Apple устал волноваться и продал все биткоины

Сооснователь Apple устал волноваться и продал все биткоины

Сегодня, 15:17
Сооснователь американской компании Apple Стив Возняк в очередном интервью рассказал о том, как летом 2017 года приобрел биткоины по курсу 700 долларов за штуку. Сейчас программист избавился от криптовалюты, так как устал переживать по поводу ее стоимости.

Сооснователь Apple устал волноваться и продал все биткоины

 

Стив Возняк не выдержал психологического перенапряжения, возникшего из-за постоянных волнений о цене биткоина. Продать виртуальную валюту разработчик ПО решил в тот момент, когда она достигла максимальной стоимости. В середине декабря 2017 года за биткоин предлагали 20 тысяч долларов. Стив Возняк не захотел больше испытывать судьбу и продал всю имеющуюся у него на руках криптовалюту. Сооснователь компании Apple приобрел биткоины, желая провести эксперимент, на этом инженер-электронщик смог еще и заработать. Изобретатель не сообщил, сколько в прошлом потратил на приобретение криптовалюты.

Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер предрекает крах биткоина, поскольку он сохраняет свою стоимость лишь до тех пор, пока люди проявляют к нему интерес. Если пользователи не станут покупать виртуальную валюту, то она обесценится. Многие аналитики называют биткоин финансовой пирамидой, которая рано или поздно обрушится. Существует и противоположная точка зрения.
Домбровский Сергей
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