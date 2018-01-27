НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | Японскую биржу Coincheck "обманули" на 400 млн долларов в криптовалюте

Японскую биржу Coincheck "обманули" на 400 млн долларов в криптовалюте

Сегодня, 13:06
Хакерам удалось незаконным путем вывести из японской биржи Coincheck криптовалюту NEM на сумму 400 млн долларов США. Информацию об этом распространяет издание Bloomberg.

Японскую биржу Coincheck "обманули" на 400 млн долларов в криптовалюте

 

Неизвестные присвоили себе криптовалюту, каким образом компьютерным гениям удалось это сделать, пока остается загадкой для сотрудников системы безопасности. Ранее программисты говорили, что украсть биткоины практически невозможно, так как его работа базируется на сложнейших математических подсчетах, и система кодирования считается в этой сфере на данный момент одной из самых надежных в мире. Однако в последнее время все чаще появляется информация о незаконном выведении виртуальных денег с различных бирж криптовалют.

На Coincheck хакеры проявили интерес исключительно к NEM. Сейчас работа этого ресурса временно приостановлена. Технические специалисты рассматривают различные варианты решения задачи по защите биржи, дабы предотвратить подобные инциденты в будущем. NEM появилась в 2015 году и входит в десятку крупнейших криптовалют.
Домбровский Сергей
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