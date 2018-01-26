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| | Рост доходности госбондов США замедлился после данных о ВВП?

Рост доходности госбондов США замедлился после данных о ВВП?

Вчера, 19:55
После выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе доходность американских гособлигаций резко возросла, но после данных о ВВП показатели начали замедляться.

Рост доходности госбондов США замедлился после данных о ВВП?

 

Стали известны предварительные данные о ВВП США за четвертый квартал предыдущего года. В соответствии с данной информацией, за этот период экономика возросла лишь немногим более чем на два с половиной процента, в то время как ожидался прирост в три. Эти данные позволяют сделать выводы о состоянии экономики США до влияния налоговой реформы, принятой американским лидером. В ответ на рынке провозгласили, что доходность 10-летних гособлигаций остается на прежнем уровне, хотя изначально в пятницу этот показатель резко возрос.

Напомним, что в четверг рост доходности гособлигаций со сроком погашения в 10 лет составлял 2,621 процента, а вечером в пятницу после выступления Дональда Трампа в Давосе уже 2,6525.
Виктория Озерова
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