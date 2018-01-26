В ICO Telegram примет участив в фонде Силиконовой долины

Исходя из последних данных, вложить по $20 млн в ICO мессенджера Telegram захотели такие фонды, как Kleiner Perkins Caufield & Byers (были когда-то инвесторами Google и Amazon), Benchmark (инвестор Uber и Twitter) и Sequoia Capital.

Изначально Telegram пытался выручить в ходе размещения порядка $1,2 млрд. Как сообщают «Ведомости» Telegram уже получил заявок на $3,8 млрд. Первый этап ICO смог привлечь $850 млн. Но так как был большой ажиотаж, заявок было подано больше, чем надо, в 4 раза.По словам Николая и Павла Дуровых, в 2018 году состоится самое крупное в истории ICO (Initial Сoin Offering, первичное размещение средств) от Telegram и запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram на базе мессенджера. К 2021 году система должна стать универсальной платформой без привязки к мессенджеру. Сам проект Дуровых не презентован, остается только ждать действий от братьев.