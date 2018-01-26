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| | В ICO Telegram примет участив в фонде Силиконовой долины

В ICO Telegram примет участив в фонде Силиконовой долины

Вчера, 19:00
Исходя из последних данных, вложить по $20 млн в ICO мессенджера Telegram захотели такие фонды, как Kleiner Perkins Caufield & Byers (были когда-то инвесторами Google и Amazon), Benchmark (инвестор Uber и Twitter) и Sequoia Capital.

В ICO Telegram примет участив в фонде Силиконовой долины

 

Изначально Telegram пытался выручить в ходе размещения порядка $1,2 млрд. Как сообщают «Ведомости» Telegram уже получил заявок на $3,8 млрд. Первый этап ICO смог привлечь $850 млн. Но так как был большой ажиотаж, заявок было подано больше, чем надо, в 4 раза.

По словам Николая и Павла Дуровых, в 2018 году состоится самое крупное в истории ICO (Initial Сoin Offering, первичное размещение средств) от Telegram и запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram на базе мессенджера. К 2021 году система должна стать универсальной платформой без привязки к мессенджеру. Сам проект Дуровых не презентован, остается только ждать действий от братьев.
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