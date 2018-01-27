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| | Китай проложит через Арктику новый «шелковый путь» в Европу

Китай проложит через Арктику новый «шелковый путь» в Европу

Сегодня, 03:30
Китай собирается проложить новый «шелковый путь» через Северный полюс. Об этом говорится в «Белой книге», в которой описывается политический курс Поднебесной в отношении развития Арктики.

Китай проложит через Арктику новый «шелковый путь» в Европу

 

Книгу опубликовала 26 января канцелярия Госсовета КНР. В ней подчеркивается, что через Северный Ледовитый океан совместными усилиями можно проложить экономический коридор из Китая в Европу. Для этого нужно сделать несколько конструктивных шагов всем заинтересованным в «Полярном шелковом пути». В этой связи Поднебесная намерена сотрудничать с европейскими странами, чтобы совместными усилиями преодолеть проблемы в регионе и поспособствовать развитию Арктики. Особое внимание в КНР пообещали уделить морской навигации. Китай будет развивать нефтедобычу, добычу газа, а также минералов и неископаемого горючего. Еще одной целью Пекина является арктический туризм, рыболовство, но при этом правительство Поднебесной обязуется уважать традиции и культуру аборигенов, а также защищать местные экосистемы от разрушения.

Такие задачи Китай ставит перед собой из-за того, что ситуация в Арктике напрямую влияет на эту страну, особенно на ее морские владения. Уровень моря повышается за счет таяния ледников. Китайцы же намерены повернуть это в свою пользу, организовав новые морские торговые пути.
Дарья Светозарова
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