Сорос назвал биткоин финансовым пузырём

Миллиардер из США Джордж Сорос высказал свое мнение, что криптовалюта не может быть серьезным капиталовложением. Такая валюта, которая меняет свой курс каждый день, не может быть пригодной для финансовых расчетов.

Пелагея Лебединская

Миллиардер Джордж Сорос в своем интервью раскритиковал криптовалюту. Он считает, что эта валюта очень не стабильна в своем курсе и не может стать в основе финансовых расчетов. Джордж назвал биткоин не той валюта, в которую можно вкладывать весь свой капитал. Эти монеты децентрализованы, то есть не имеют общего центра регулирования или хранения. Их транзакции тоже никем и ничем не контролируются. Нет органа, который мог бы регулировать оборот монет. Сеть — это и есть ее участники. Чем она шире, тем стабильнее курс монеты. Поскольку у большинства криптовалютных проектов количество монет ограничено, им не грозит инфляция. Если монета имеет своих инвесторов и их количество растет, то и курс тоже вырастает.На сегодняшний день теория о том, что биткоин станет валютой будущего, становится все более реалистичной. Несмотря на то, что история этих "монет" слишком коротка, они уже прошли колоссальный путь. Первая криптовалюта появилась в 2009 году, так что в 2019 году криптовалюта будет праздновать первый юбилей — 10 лет.