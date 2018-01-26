Сорос назвал биткоин финансовым пузырём

Миллиардер Джордж Сорос в своем интервью раскритиковал криптовалюту. Он считает, что эта валюта очень не стабильна в своем курсе и не может стать в основе финансовых расчетов. Джордж назвал биткоин не той валюта, в которую можно вкладывать весь свой капитал. Эти монеты децентрализованы, то есть не имеют общего центра регулирования или хранения. Их транзакции тоже никем и ничем не контролируются. Нет органа, который мог бы регулировать оборот монет. Сеть — это и есть ее участники. Чем она шире, тем стабильнее курс монеты. Поскольку у большинства криптовалютных проектов количество монет ограничено, им не грозит инфляция. Если монета имеет своих инвесторов и их количество растет, то и курс тоже вырастает.
На сегодняшний день теория о том, что биткоин станет валютой будущего, становится все более реалистичной. Несмотря на то, что история этих "монет" слишком коротка, они уже прошли колоссальный путь. Первая криптовалюта появилась в 2009 году, так что в 2019 году криптовалюта будет праздновать первый юбилей — 10 лет.