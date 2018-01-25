Срок доставки посылок из Китая до Москвы может сократиться до недели

Николай Подгузов, гендиректор «Почты России» рассказал о планах организации на текущий год. Еще до конца 2018 почтовый оператор планирует сократить срок доставки посылок из Китая до 7-8 дней.

Виктория Озерова

Николай Подгузов рассказал, что на данный момент «Почта России» ведет переговоры с китайскими перевозчиками для того, чтобы сократить сроки доставки посылок. Пока получить груз из Китая в столице РФ можно не раньше чем через 12 дней. По словам гендиректора, доставить посылку можно будет быстрее за счет пересылки по территории Китая. «Почта России» в текущем году планирует закончить работу по данному вопросу, чтобы жители РФ смогли получать посылки из КНР в течение 7-8 дней с момента отправки.Напомним, что еще осенью прошлого года Николай Подгузов сообщил, что почтовый оператор хочет сократить срок доставки посылок до 36 часов. Сделать это можно будет, полностью обновив всю структуру организации, а на это потребуется не менее 50 миллиардов рублей.