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| | Срок доставки посылок из Китая до Москвы может сократиться до недели

Срок доставки посылок из Китая до Москвы может сократиться до недели

Вчера, 21:06
Николай Подгузов, гендиректор «Почты России» рассказал о планах организации на текущий год. Еще до конца 2018 почтовый оператор планирует сократить срок доставки посылок из Китая до 7-8 дней.

Срок доставки посылок из Китая до Москвы может сократиться до недели

 

Николай Подгузов рассказал, что на данный момент «Почта России» ведет переговоры с китайскими перевозчиками для того, чтобы сократить сроки доставки посылок. Пока получить груз из Китая в столице РФ можно не раньше чем через 12 дней. По словам гендиректора, доставить посылку можно будет быстрее за счет пересылки по территории Китая. «Почта России» в текущем году планирует закончить работу по данному вопросу, чтобы жители РФ смогли получать посылки из КНР в течение 7-8 дней с момента отправки.

Напомним, что еще осенью прошлого года Николай Подгузов сообщил, что почтовый оператор хочет сократить срок доставки посылок до 36 часов. Сделать это можно будет, полностью обновив всю структуру организации, а на это потребуется не менее 50 миллиардов рублей.
Виктория Озерова
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