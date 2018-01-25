Срок доставки посылок из Китая до Москвы может сократиться до недели

Николай Подгузов рассказал, что на данный момент «Почта России» ведет переговоры с китайскими перевозчиками для того, чтобы сократить сроки доставки посылок. Пока получить груз из Китая в столице РФ можно не раньше чем через 12 дней. По словам гендиректора, доставить посылку можно будет быстрее за счет пересылки по территории Китая. «Почта России» в текущем году планирует закончить работу по данному вопросу, чтобы жители РФ смогли получать посылки из КНР в течение 7-8 дней с момента отправки.
Напомним, что еще осенью прошлого года Николай Подгузов сообщил, что почтовый оператор хочет сократить срок доставки посылок до 36 часов. Сделать это можно будет, полностью обновив всю структуру организации, а на это потребуется не менее 50 миллиардов рублей.