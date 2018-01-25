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| | Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей России по недвижимости

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей России по недвижимости

Вчера, 16:47
Эксперты отметили, что в России очень мало новостроек с коммерческой недвижимостью. В 2017 году зафиксировали 2,5 млн кв. м. площади, которая находится под торговыми, офисными и складскими зданиями.

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей России по недвижимости

 

Компания Forbes создала рейтинг на 2018 год самых богатых компаний, которые арендуют землю под свои здания. На первом месте оказался "Т2 РТК Холдинг", который арендует 13 100 кв. м. в ComCity в Новой Москве. Второе место досталось "Трансмашхолдинг", занимающий 12 800 кв. м. Третье место - Газпромбанк, под его офисами занято 12 000 кв. м. Новой реконструкцией в этом году планируется стать ТРЦ "Капитолий" и РЦ "Вавилон". Также опубликовали рейтинг богатых людей России, которые имеют доход с аренды. На первом месте Года Нисанов и Зарах Илиев они имеют 1,5 миллиарда долларов дохода с аренды. На втором и третьем местах Ингвар Кампрад и Самвел Карапетян. Они заработали 840 миллионов долларов. Четвертое место с доходом в 600 миллионов долларов заработка на аренде досталось Михаилу и Саит-Саламу Гуцериевых.

Отметим, что общее состояние экономики нужно увеличивать, в последнее время спрос на коммерческую недвижимость снижается.
Пелагея Лебединская
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