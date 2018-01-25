Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Мнения

Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Почему США отказывается от МКС?

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | 19-летний миллионер рассказал, нужно ли покупать криптовалюту

19-летний миллионер рассказал, нужно ли покупать криптовалюту

Сегодня, 13:03
На своей страничке в Twitter молодой миллионер Эрик Финман поделился советами, предназначенными для молодых людей, которые планируют вкладывать свои инвестиции в криптовалюты. По мнению Финмана, у биткоина большое будущее и он относится к нему весьма оптимистично.
 

19-летний миллионер рассказал, нужно ли покупать криптовалюту

 

«Это важно для молодежи. Создание дополнительного источника доходов позволит начать вносить инвестиции гораздо раньше», - заявил Финман.
 
Финман признается, что начал инвестировать в биткоины еще в 2011 году, когда получил от своей бабушки в подарок тысячу долларов. На данный момент юный бизнесмен владеет криптовалютой на сумму свыше 4 миллионов долларов. Предпринимателю приходится довольно часто отвечать критикам, которые считают, что биткоин это не реальная валюта.
 
«Доллары на вашем банковском счету это тоже просто цифры на экране. Биткоин так же надежен, как и другие валюты, за исключением того, что биткоин нет возможности печатать в неограниченном количестве», - отмечает Эрик.

Николай Офицеров
Новости по теме
В России знают про биткоин, но боятся его покупать
В России знают про биткоин, но боятся его покупать

Население России знает про хождение биткоинов, но не стремится их приобретать. Об этом заявляет ВЦИОМ.

Биткоин задержался на отметке $17 тысяч на фоне роста Bitcoin Crash
Биткоин задержался на отметке $17 тысяч на фоне роста Bitcoin Crash

Курс биткоина задержался на отметке 17 тысяч долларов США на фоне роста альтернативной криптовалюты Bitcoin Crash. Об этом свидетельствуют торги на различных

Биткоин обновил собственный исторический максимум
Биткоин обновил собственный исторический максимум

В очередной раз курс биткоина обновил исторический минимум. Вчера его стоимость составляла 11 830 долларов.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости