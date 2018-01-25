19-летний миллионер рассказал, нужно ли покупать криптовалюту

На своей страничке в Twitter молодой миллионер Эрик Финман поделился советами, предназначенными для молодых людей, которые планируют вкладывать свои инвестиции в криптовалюты. По мнению Финмана, у биткоина большое будущее и он относится к нему весьма оптимистично.

«Это важно для молодежи. Создание дополнительного источника доходов позволит начать вносить инвестиции гораздо раньше», - заявил Финман.

Финман признается, что начал инвестировать в биткоины еще в 2011 году, когда получил от своей бабушки в подарок тысячу долларов. На данный момент юный бизнесмен владеет криптовалютой на сумму свыше 4 миллионов долларов. Предпринимателю приходится довольно часто отвечать критикам, которые считают, что биткоин это не реальная валюта.

«Доллары на вашем банковском счету это тоже просто цифры на экране. Биткоин так же надежен, как и другие валюты, за исключением того, что биткоин нет возможности печатать в неограниченном количестве», - отмечает Эрик.

Николай Офицеров