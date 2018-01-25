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| | Доллар упал ниже 56 рублей впервые с апреля 2017 года

Доллар упал ниже 56 рублей впервые с апреля 2017 года

Сегодня, 12:38
С утра 25 января доллар на Московской бирже упал на 18,25 копеек, снизившись до 55,9 рублей. Данный показатель стал самым низким за последние девять месяцев. Свидетельствующая об этом информация появилась после публикации пресс-службой данных о торгах. Курс евро, стоит отметить, также устремился вниз, потеряв приблизительно 10,25 копеек до уровня в 69,5 рублей.
 

Доллар упал ниже 56 рублей впервые с апреля 2017 года

 

Эксперты уверены в том, что ослабление иностранной валюты следует связывать, прежде всего, с умеренным ростом стоимости эталонных сортов нефтепродукции. Благодаря официально отмеченному запасу топлива в США по итогам прошлой недели «черное золото» торгуется на максимальной отметке цены, начиная с декабря 2014 года. Также стал известен параметр торговли мартовскими фьючерсами на эталонную марку Brent, которая торгуется на лондонской бирже ICE Futures.
 
Отмечается некоторое подорожание на 0,8 процент до 70,9 долларов за баррель. Фьючерсы на «легкую» нефть WTI торгуются у параметра в 66,2 доллара за баррель.
 
Ранее также стало известно, что запасы нефти США уменьшились на 1,07 миллиона баррелей. Соответствующая отчетность указана в опубликованном Министерством энергетики США отчете. Добыча топлива на американских территориях, при этом, увеличилась почти на 1,3 процентных пункта и достигла рекордных показателей с 1983 года.

Николай Офицеров
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