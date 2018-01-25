Путин озвучил основную задачу российской промышленности

Когда основная часть государственного оборонного заказа будет выполнена, а состоится это, согласно плану, к 2020 году, следует обеспечить финансовую устойчивость оборонных предприятий. Все они должны наладить выпуск продукции, имеющей гражданское назначение. Информацией об этом поделился президент Владимир Путин, выступая в ходе посещения уфимского УМПО. Позже сообщение также появилось на официальном сайте Кремля.

Основная задача, которая на данный момент стоит перед отечественной промышленностью, как отмечает глава государства, это, в первую очередь, освоение производства современной и конкурентоспособной гражданской продукции. Путин подчеркивает также, что диверсификация ОПК должна проходить по исключительно сбалансированному сценарию.

Как ранее стало известно, 24 января во время встречи с рабочими предприятиями Путин рассказал о том, что в связи с пониженным уровнем инфляции в Российской Федерации имеются определенные предпосылки для того, чтобы существенно снизить ставки по ипотечному кредиту.

Николай Офицеров