Путин озвучил основную задачу российской промышленности

Путин озвучил основную задачу российской промышленностиСегодня, 11:56
Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что налоговая система в стране должна обладать предсказуемостью. Также ей следует быть конкурентоспособной, понятной
Во время встречи со студентами Московского Государственного Университета действующий президент Российской Федерации Владимир Путин высказал своё мнение по
Президент Владимир Путин на данный момент продолжает серию совещаний, в которых участие принимают военные. Проходят данные мероприятия в Сочи. На этот раз