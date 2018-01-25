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| | Путин озвучил основную задачу российской промышленности

Путин озвучил основную задачу российской промышленности

Сегодня, 11:56
Когда основная часть государственного оборонного заказа будет выполнена, а состоится это, согласно плану, к 2020 году, следует обеспечить финансовую устойчивость оборонных предприятий. Все они должны наладить выпуск продукции, имеющей гражданское назначение. Информацией об этом поделился президент Владимир Путин, выступая в ходе посещения уфимского УМПО. Позже сообщение также появилось на официальном сайте Кремля.
 

Путин озвучил основную задачу российской промышленности

 

Основная задача, которая на данный момент стоит перед отечественной промышленностью, как отмечает глава государства, это, в первую очередь, освоение производства современной и конкурентоспособной гражданской продукции. Путин подчеркивает также, что диверсификация ОПК должна проходить по исключительно сбалансированному сценарию.
 
Как ранее стало известно, 24 января во время встречи с рабочими предприятиями Путин рассказал о том, что в связи с пониженным уровнем инфляции в Российской Федерации имеются определенные предпосылки для того, чтобы существенно снизить ставки по ипотечному кредиту.

Николай Офицеров
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