Зарплаты депутатов Мосгордумы в 2018 году уменьшат на 10%

Алексей Шалошников, являющийся официальным представителем московского парламента, в ходе очередного заседания парламента заявил, что постоянное жалование депутатов Московской городской Думы в нынешнем году будет уменьшено на 10 процентов.

Александр Вест

Шалошников заметил, вопреки общественным разногласиям, данное решение также было принято и в 2017 году, когда зарплаты депутатов Мосгордумы подверглись существенному уменьшению. Алексей Шалошников также заметил, что данное понижение вступит в свою полную силу с 1 февраля нынешнего года и продлится вплоть до окончания 2018 года.Напомним, всего в Московской городской думе в числе штатных сотрудников числятся 44 депутата, а также главы комиссий московского парламента, заместители председателя Мосгордумы, а также непосредственно председатель в лице Алексея Шалошникова.