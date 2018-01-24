Костин в Давосе сообщил, что Запад начал «войну» за смену президента РФ

Костин предполагает, что конечной целью санкционных ограничений является замена действующего президента России на того, кто будет послушным воле западных правителей. Глава ВТБ добавил, что это является давлением на российское общество и на экономику страны, а значит, к этому нужно отнестись со всей серьезностью.
Ранее банкир заявил, что Европа может стать ареной столкновения России и стран НАТО. Очередные экономические санкции могут обострить и без того непростую ситуацию. По мнению Костина, обстоятельства могут стать более сложными, чем во времена «холодной войны». Глава ВТБ опасается, что США и РФ могут ввязаться в очередную гонку вооружений.