Глава ВТБ: Биткоин - фейковая валюта без будущего

Биткоин, по мнению главы ВТБ Андрея Костина, не имеет какого-то существенного будущего и вовсе является фейковой валютой. Соответствующее заявление было сделано главой кредитной организации в ходе интервью Bloomberg в Давосе.

«Я лично думаю, что биткоин это вообще фейковая валюта, если откровенно говорить. Правительство не может исключать, что это растущий рынок денег, которые были напечатаны кем-то кроме самого правительства. Это весьма необычно. Мне кажется, что у биткоина попросту нет большого будущего. Я лично майнингом не занимаюсь. Это должно и так быть понятно», - заявил Костин.

Как известно, биткоин представляет собой децентрализованную систему криптовалюты, основой для которой выступает технология блокчейна. Добывать данную валюту можно с помощью мощных вычислительных устройств. Именно это и называется майнингом.

Эмиссия естественным образом биткоина сильно ограничена, а потому на данный момент большая часть доступных биткоинов уже «добыта». Связано это, прежде всего, с произошедшим бумом криптовалют, который происходил большую часть прошлого года.

Николай Офицеров