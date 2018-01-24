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| | Глава ВТБ: Биткоин - фейковая валюта без будущего

Глава ВТБ: Биткоин - фейковая валюта без будущего

Сегодня, 14:09
Биткоин, по мнению главы ВТБ Андрея Костина, не имеет какого-то существенного будущего и вовсе является фейковой валютой. Соответствующее заявление было сделано главой кредитной организации в ходе интервью Bloomberg в Давосе.
 

Глава ВТБ: Биткоин - фейковая валюта без будущего

 

«Я лично думаю, что биткоин это вообще фейковая валюта, если откровенно говорить. Правительство не может исключать, что это растущий рынок денег, которые были напечатаны кем-то кроме самого правительства. Это весьма необычно. Мне кажется, что у биткоина попросту нет большого будущего. Я лично майнингом не занимаюсь. Это должно и так быть понятно», - заявил Костин.
 
Как известно, биткоин представляет собой децентрализованную систему криптовалюты, основой для которой выступает технология блокчейна. Добывать данную валюту можно с помощью мощных вычислительных устройств. Именно это и называется майнингом.
 
Эмиссия естественным образом биткоина сильно ограничена, а потому на данный момент большая часть доступных биткоинов уже «добыта». Связано это, прежде всего, с произошедшим бумом криптовалют, который происходил большую часть прошлого года.

Николай Офицеров
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