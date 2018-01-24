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| | Минтруд разрешил чиновникам брать взятки биткоином

Минтруд разрешил чиновникам брать взятки биткоином

Сегодня, 13:30
Согласно рекомендациям относительно предоставления официальных сведений об имуществе и доходах чиновников и членов их семьи за прошлый год, выпущенным Министерством труда РФ, чиновники освобождаются от указывания наличия у них любых видов криптовалют.

Минтруд разрешил чиновникам брать взятки биткоином

 

Данная лазейка открывает широкие возможности получения взяток с помощью перевода биткоина, так как с помощью криптовалюты можно переводить значительные суммы денежных средств, свободных от государственного контроля. Официальные представители Министерства труда и социальной защиты России заявили, что в данный момент в отчётные списки не попадают криптовалюты потому, что законодательство РФ никак не регулирует их поток.

Напомним, Владимир Путин уже выдал поручение относительно создания законопроекта о регулировании любых видов криптовалют, который должен быть подготовлен уже к окончанию первого полугодия нынешнего года. Кирилл Кабанов, являющийся руководителем Национального антикоррупционного комитета, заявил о том, что данными действиями Минтруд лишь расширил лазейки для получения взяток чиновниками.
Александр Вест
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