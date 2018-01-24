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| | Госдума приняла поправки о выплате зарплаты россиянам в валюте

Госдума приняла поправки о выплате зарплаты россиянам в валюте

Сегодня, 13:12
В Госдуме РФ приняли поправки к закону о выплате россиянам зарплаты в валюте. Поправки были приняты в третьем окончательном чтении. В соответствии с ними, российские граждане, работающие за границей в российских компаниях, могут получать свой заработок в иностранной валюте. О принятии проекта закона сообщил спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

Госдума приняла поправки о выплате зарплаты россиянам в валюте

 

Закон принимался с той целью, чтобы обеспечить сотрудникам российских предприятий, работающих вне пределов РФ, заработной платы и прочих гонораров, которые связаны с выполнением ими своих трудовых обязательств, в зарубежной валюте. Также поправками предусматривается возможность получения заработка в иностранной валюте в российских финансово-кредитных организациях работникам дипведомств или прочих федеральных служб, при условии их командировки за границу.

Ранее россияне, занимающиеся трудовой деятельностью за рубежом, могли получать заработную плату только в рублях. Деньги начислялись на счета уполномоченных банков.
Дарья Светозарова
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