Госдума приняла поправки о выплате зарплаты россиянам в валюте

Закон принимался с той целью, чтобы обеспечить сотрудникам российских предприятий, работающих вне пределов РФ, заработной платы и прочих гонораров, которые связаны с выполнением ими своих трудовых обязательств, в зарубежной валюте. Также поправками предусматривается возможность получения заработка в иностранной валюте в российских финансово-кредитных организациях работникам дипведомств или прочих федеральных служб, при условии их командировки за границу.
Ранее россияне, занимающиеся трудовой деятельностью за рубежом, могли получать заработную плату только в рублях. Деньги начислялись на счета уполномоченных банков.