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| | В 2017 году число безработных в мире достигло рекордного уровня

В 2017 году число безработных в мире достигло рекордного уровня

Вчера, 19:47
Международная организация труда подвела итоги прошедшего года. В соответствии с отчетом ведомства, в 2017 году количество безработных превысило 192 миллиона человек.

В 2017 году число безработных в мире достигло рекордного уровня

 

Международное ведомство обнародовало данные об уровне мировой безработицы. В прошедшем году показатели достигли рекордной отметки. Начиная с 2016 года, число безработных возросло более чем на два миллиона. По итогам прошедшего года процент безработицы в мире превышает отметку пять с половиной, а это больше чем 192 миллиона людей. По прогнозам в текущем году ситуация должна стабилизироваться, но эксперты отмечают, что мировая экономика все равно не создает достаточного количества рабочих мест, также наблюдается недостаток достойного труда.

По данным МОТ, в России данный показатель в прошлом году составил 5,2%, в текущем году он должен снизиться до пяти, а потом и вовсе упасть до 4,8, что составит чуть более трех с половиной миллионов человек.
Виктория Озерова
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