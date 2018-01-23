В 2017 году число безработных в мире достигло рекордного уровня

Международная организация труда подвела итоги прошедшего года. В соответствии с отчетом ведомства, в 2017 году количество безработных превысило 192 миллиона человек.

Виктория Озерова

Международное ведомство обнародовало данные об уровне мировой безработицы. В прошедшем году показатели достигли рекордной отметки. Начиная с 2016 года, число безработных возросло более чем на два миллиона. По итогам прошедшего года процент безработицы в мире превышает отметку пять с половиной, а это больше чем 192 миллиона людей. По прогнозам в текущем году ситуация должна стабилизироваться, но эксперты отмечают, что мировая экономика все равно не создает достаточного количества рабочих мест, также наблюдается недостаток достойного труда.По данным МОТ, в России данный показатель в прошлом году составил 5,2%, в текущем году он должен снизиться до пяти, а потом и вовсе упасть до 4,8, что составит чуть более трех с половиной миллионов человек.