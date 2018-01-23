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| | Российские чиновники объяснили причины роста цен на бензин

Российские чиновники объяснили причины роста цен на бензин

Вчера, 16:38
Представители антимонопольной службы объяснили россиянам о факторах, что приводят к росту цен на бензин. Как оказалось, чиновники не могут повлиять на эти процессы.

Российские чиновники объяснили причины роста цен на бензин

 

Антимонопольная служба России рассказала журналистам о главных факторах и причинах, которые влияют на рост бензина в стране. Как оказалось, ведомство ведет прозрачную работу, и не зависит ни от одного предприятия. За время существования большие нефтяные предприятие заплатили более 20 миллиардов рублей штрафов.

По словам чиновником из антимонопольной службы, главными факторами повышения цен на является рост налогов. Со всей стоимости литра топлива, 65% – налог.

Также на рост цен влияет и рост стоимости сырья. Состояние мировой экономики, цены на нефть и бензин в других странах могут стать причинами подорожания топлива. Хоть и страна сама добывает нефть, при этом предприятия очень зависят от внешних факторов.

За последний год наиболее сильно выросло в цене дизельное топливо. За ним идет бензин марок АИ-92 и АИ-95.
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