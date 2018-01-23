Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | ФАС обяжет аптеки торговать самыми дешёвыми лекарствами

ФАС обяжет аптеки торговать самыми дешёвыми лекарствами

Сегодня, 11:11
Представители Федеральной антимонопольной службы намерены обязать все российские аптеки распространять более дешёвые аналоги лекарственных препаратов, что позволит в значительной мере увеличить доступность лекарств для различных слоёв населения.

ФАС обяжет аптеки торговать самыми дешёвыми лекарствами

 

Эксперты отозвались о намерении ФАС по реализации более дешёвых аналогов весьма популярных лекарственных препаратов, заметив, что на деле проследить за выполнением данной инициативы будет крайне сложно, если вообще возможною. Отметим, что свою инициативу в ФАС собираются закрепить официальным приказом, который подготовят в Минздраве. Первый раз «дорожная карта» ФАС относительно «Развития конкуренции в области здравоохранения, которая подготавливалась в течение полутора лет.

В опубликованной карте содержится предложение относительно принуждения сетей аптек к реализации более дешёвых аналогов лекарственных препаратов. Согласно предложенным изменениям, фармацевты в аптеках обязаны самостоятельно предлагать клиентам более дешёвые аналоги лекарств с одним и тем же действующим веществом.
Александр Вест
Новости по теме
Россияне стали чаще покупать лекарства
Россияне стали чаще покупать лекарства

Согласно официальным подсчётам, российские граждане стали покупать больше лекарств, чем в прошлом году. За первые три квартала нынешнего года россияне купили

ФАС разрабатывает меры, стимулирующие аптеки продавать дешёвые лекарства
ФАС разрабатывает меры, стимулирующие аптеки продавать дешёвые лекарства

Антимонопольная служба РФ заинтересована исправить ситуацию на рынке лекарственных препаратов России. В настоящее время система ценообразования на

В Украине зарегистрировано в 1,5 раза больше лекарственных препаратов, чем в США
В Украине зарегистрировано в 1,5 раза больше лекарственных препаратов, чем в США

В официальной продаже на фармацевтическом рынке Украины находится в 1,5 раза больше наименований лекарственных препаратов, чем в Соединенных Штатах Америки или

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости