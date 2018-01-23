ФАС обяжет аптеки торговать самыми дешёвыми лекарствами

Представители Федеральной антимонопольной службы намерены обязать все российские аптеки распространять более дешёвые аналоги лекарственных препаратов, что позволит в значительной мере увеличить доступность лекарств для различных слоёв населения.

Александр Вест

Эксперты отозвались о намерении ФАС по реализации более дешёвых аналогов весьма популярных лекарственных препаратов, заметив, что на деле проследить за выполнением данной инициативы будет крайне сложно, если вообще возможною. Отметим, что свою инициативу в ФАС собираются закрепить официальным приказом, который подготовят в Минздраве. Первый раз «дорожная карта» ФАС относительно «Развития конкуренции в области здравоохранения, которая подготавливалась в течение полутора лет.В опубликованной карте содержится предложение относительно принуждения сетей аптек к реализации более дешёвых аналогов лекарственных препаратов. Согласно предложенным изменениям, фармацевты в аптеках обязаны самостоятельно предлагать клиентам более дешёвые аналоги лекарств с одним и тем же действующим веществом.