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| | Трое жителей России вошли в список самых перспективных людей Европы по версии Forbes

Трое жителей России вошли в список самых перспективных людей Европы по версии Forbes

Сегодня, 11:49
Сразу трое россиян смогли попасть в ежегодный список наиболее перспективных людей Европы до 30 лет по версии издания Forbes. В рейтинге представляют деятелей искусства, спортсменов, ритейлеров, журналистов, стартаперов, предпринимателей и многих других.
 

Трое жителей России вошли в список самых перспективных людей Европы по версии Forbes

 

В каждой из десяти категорий представлены по 30 участников. Соответствующим образом, в списке текущего года оказалось 300 человек из рекордного количества государств Европы. В этом году таковых насчиталось 34. Все трое представленных россиян в списке имеют бизнес за пределами страны.
 
В число выдающихся инноваторов из тех, кто занимается финансами смог попасть Денис Федоряев, являющийся одним из основателей компаний Blazar Capital. Особенностью данного бренда оказание помощи предпринимателям в запуске нового бизнеса.
 
Среди молодых инноваторов, которые меняют представление человека о шопинге, Forbes назвал родившуюся в Москве 28-летнюю Гульназ Хаусинову, которая открыла в Дании компанию Easysize. В 2014 году этот стартап вошел в семерку наиболее интересных молодых российских компаний, которые были основаны женщинами, по версии российского Forbes Woman.
 
Помимо этого, упомянули Forbes также и Татьяну Кожевникову, которая, по мнению издания, создает тренды в сфере искусств и культуры. В центре Лондона 28-летняя россиянка открыла магазин по пошиву мужских костюмов Artefact London.

Николай Офицеров
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