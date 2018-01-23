Россия улучшила свою позицию в рейтинге лучших стран мира

По сравнению с прошлогодними результатами Российская Федерация сумела подняться на одну позицию в списке стран с лучшим уровнем жизни. По версии именитого издания US News & World Report на данный момент Россия находится в этом списке на 26-й позиции.

Александр Вест

В своих оценках весьма квалифицированные судьи оценивали страны по ряду критериев, в которые вошли: открытость государства для продвижения бизнеса, влияние и сила страны на мировой арене, темпы роста экономики государства, развитие инноваций и туризма, а также социальной сферы и уровень жизни населения. Отметим, последнее, 80-е место, досталось Алжиру, за которым на 79-м месте расположилась Ангола, а на 78-м Сербия. Среди стран, представляющих постсоветское пространство, в списке представлены Белоруссия, находящаяся на 72-м месте, Украина с 69-ой позицией, Казахстан, расположившийся на 70-м месте, а также Латвия, которую поставили на 59-ю строчку рейтинга.По-прежнему лидерство в данном перечне государств занимает Швейцария, за которой вот уже не один год нога в ногу идут Канада вместе с Германией.