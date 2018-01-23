Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Россия улучшила свою позицию в рейтинге лучших стран мира

Россия улучшила свою позицию в рейтинге лучших стран мира

Сегодня, 10:15
По сравнению с прошлогодними результатами Российская Федерация сумела подняться на одну позицию в списке стран с лучшим уровнем жизни. По версии именитого издания US News & World Report на данный момент Россия находится в этом списке на 26-й позиции.

Россия улучшила свою позицию в рейтинге лучших стран мира

 

В своих оценках весьма квалифицированные судьи оценивали страны по ряду критериев, в которые вошли: открытость государства для продвижения бизнеса, влияние и сила страны на мировой арене, темпы роста экономики государства, развитие инноваций и туризма, а также социальной сферы и уровень жизни населения. Отметим, последнее, 80-е место, досталось Алжиру, за которым на 79-м месте расположилась Ангола, а на 78-м Сербия. Среди стран, представляющих постсоветское пространство, в списке представлены Белоруссия, находящаяся на 72-м месте, Украина с 69-ой позицией, Казахстан, расположившийся на 70-м месте, а также Латвия, которую поставили на 59-ю строчку рейтинга.

По-прежнему лидерство в данном перечне государств занимает Швейцария, за которой вот уже не один год нога в ногу идут Канада вместе с Германией.
Александр Вест
Новости по теме
Россия вошла в топ-30 лучших стран мира
Россия вошла в топ-30 лучших стран мира

Американский новостной журнал U.S. News & World Report составил свой рейтинг лучших стран мира, согласно которому Россия оказалась на 27-м месте. В топ-30

В рейтинге халяль-туризма Россия заняла 49-е место
В рейтинге халяль-туризма Россия заняла 49-е место

Агентство Crescentrating составило рейтинг самых привлекательных стран для халяль-туризма. Россия в списке оказалась на 49-м месте.

Россия оказалась на 53 месте в международном экономическом рейтинге
Россия оказалась на 53 месте в международном экономическом рейтинге

Российская Федерация заняла 53 позицию в списке рейтинга конкурентоспособности всех стран мира. Эти данные предоставили в докладе «Глобальной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости