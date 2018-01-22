Эксперты: 1% населения Земли владеет 82% мирового богатства

Компания Oxfam опубликовала экономический отчет о доходах. Как показывает статистика, миллиардеры стали еще богаче, а пролетарии и сельскохозяйственные рабочие еще беднее. Теперь 1% населения Земли владеет 82% мирового богатства.

Домбровский Сергей

По заявлению экспертов Oxfam, с 2010 года прибыль миллиардеров увеличилась на 13%, а доходы простых людей остались неизменными. По словам специалистов, перераспределение богатства происходит не за счет роста экономики, а из-за усиления эксплуатации рабочих. Люди вынуждены выполнять все прихоти владельцев предприятий, поскольку те наделены властью и деньгами. Права трудящихся во всем мире стали угнетаться еще сильнее, нежели прежде.Исходя из отчета экспертов, в США женщины приходят на работу на птицефабрики в памперсах, потому что руководители не разрешают им отлучаться в туалет. Во Вьетнаме гражданки месяцами не видят собственных детей, так как вынуждены находиться на службе практически круглосуточно. При этом простые трудящиеся не становятся зажиточнее, реальная прибыль достается миллиардерам.