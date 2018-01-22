Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Мнения

Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

От Редактора

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

О семье пресс-секретаря президента.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Эксперты: 1% населения Земли владеет 82% мирового богатства

Эксперты: 1% населения Земли владеет 82% мирового богатства

Сегодня, 12:16
Компания Oxfam опубликовала экономический отчет о доходах. Как показывает статистика, миллиардеры стали еще богаче, а пролетарии и сельскохозяйственные рабочие еще беднее. Теперь 1% населения Земли владеет 82% мирового богатства.

Эксперты: 1% населения Земли владеет 82% мирового богатства

 

По заявлению экспертов Oxfam, с 2010 года прибыль миллиардеров увеличилась на 13%, а доходы простых людей остались неизменными. По словам специалистов, перераспределение богатства происходит не за счет роста экономики, а из-за усиления эксплуатации рабочих. Люди вынуждены выполнять все прихоти владельцев предприятий, поскольку те наделены властью и деньгами. Права трудящихся во всем мире стали угнетаться еще сильнее, нежели прежде.

Исходя из отчета экспертов, в США женщины приходят на работу на птицефабрики в памперсах, потому что руководители не разрешают им отлучаться в туалет. Во Вьетнаме гражданки месяцами не видят собственных детей, так как вынуждены находиться на службе практически круглосуточно. При этом простые трудящиеся не становятся зажиточнее, реальная прибыль достается миллиардерам.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Спустя 25 лет на Земле появится первый триллионер - эксперты
Спустя 25 лет на Земле появится первый триллионер - эксперты

Аналитики международного благотворительного фонда Oxfam подсчитали, что первый триллионер появится на Земле в ближайшие 25 лет, так как неравенство доходов

Ученые раскрыли секрет психологического ограничения богатства
Ученые раскрыли секрет психологического ограничения богатства

Ученые раскрыли секрет психологических ограничений богатства. Оказывается, что разные люди могут получать за одну и ту же работу совершенно разные суммы денег,

Oxfam: Половиной состояния всей планеты владеют 62 человека
Oxfam: Половиной состояния всей планеты владеют 62 человека

Международное аналитическое агентство Oxfam обнародовало сведения о том, что примерно половина всего материального состояния на планете принадлежит шестидесяти

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости