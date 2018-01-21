Эксперты сомневаются в неуязвимости криптовалют

Создание криптовалюты поддержали либералы, мечтающие избавиться от государственного контроля в финансовой сфере и сделать человека поистине свободным. Многие предполагают, что биткоин и прочие виртуальные монеты являются неуязвимыми, но это ложь.

Домбровский Сергей

По словам экспертов, любую криптовалюту можно добыть незаконным путем. Это не сложнее, нежели взломать любую другую программу. Хакеры способны создать истинные проблемы в данной сфере. Уже официально зарегистрированы случаи кражи криптовалюты на сумму 1,2 млрд долларов США. Согласно статистике, каждый год владельцы теряют 200 млн виртуальных монет. Все рассказы о свободе от тотального контроля со стороны государственных структур оказались лишь мифом, прикрывающим перераспределение сфер влияния в финансовой отрасли.По мнению специалистов организации WinterGreen Reseach, нелегальные транзакции и мошенничество в области криптовалют обходятся компаниям и правительствам разных стран 11 млрд налоговых доходов. Данный рынок является незрелым, а по мере расширения, количество незаконных операций на нем увеличится. По словам премьера России Дмитрия Медведева, через несколько лет криптовалюты перестанут существовать, а технология блокчейна станет повседневной реальностью.