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| | Эксперты сомневаются в неуязвимости криптовалют

Эксперты сомневаются в неуязвимости криптовалют

Вчера, 15:55
Создание криптовалюты поддержали либералы, мечтающие избавиться от государственного контроля в финансовой сфере и сделать человека поистине свободным. Многие предполагают, что биткоин и прочие виртуальные монеты являются неуязвимыми, но это ложь.

Эксперты сомневаются в неуязвимости криптовалют

 

По словам экспертов, любую криптовалюту можно добыть незаконным путем. Это не сложнее, нежели взломать любую другую программу. Хакеры способны создать истинные проблемы в данной сфере. Уже официально зарегистрированы случаи кражи криптовалюты на сумму 1,2 млрд долларов США. Согласно статистике, каждый год владельцы теряют 200 млн виртуальных монет. Все рассказы о свободе от тотального контроля со стороны государственных структур оказались лишь мифом, прикрывающим перераспределение сфер влияния в финансовой отрасли.

По мнению специалистов организации WinterGreen Reseach, нелегальные транзакции и мошенничество в области криптовалют обходятся компаниям и правительствам разных стран 11 млрд налоговых доходов. Данный рынок является незрелым, а по мере расширения, количество незаконных операций на нем увеличится. По словам премьера России Дмитрия Медведева, через несколько лет криптовалюты перестанут существовать, а технология блокчейна станет повседневной реальностью.
Домбровский Сергей
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