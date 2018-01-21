Эксперты сомневаются в неуязвимости криптовалют

По словам экспертов, любую криптовалюту можно добыть незаконным путем. Это не сложнее, нежели взломать любую другую программу. Хакеры способны создать истинные проблемы в данной сфере. Уже официально зарегистрированы случаи кражи криптовалюты на сумму 1,2 млрд долларов США. Согласно статистике, каждый год владельцы теряют 200 млн виртуальных монет. Все рассказы о свободе от тотального контроля со стороны государственных структур оказались лишь мифом, прикрывающим перераспределение сфер влияния в финансовой отрасли.
По мнению специалистов организации WinterGreen Reseach, нелегальные транзакции и мошенничество в области криптовалют обходятся компаниям и правительствам разных стран 11 млрд налоговых доходов. Данный рынок является незрелым, а по мере расширения, количество незаконных операций на нем увеличится. По словам премьера России Дмитрия Медведева, через несколько лет криптовалюты перестанут существовать, а технология блокчейна станет повседневной реальностью.