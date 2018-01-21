В России построят 5 "зеленых" заводов термической переработки отходов

В ближайшие годы в Московской области и Республике Татарстан планируется построить 5 мусоросжигательных заводов. Строительство будет проходить в рамках проекта "Энергия из отходов”, предполагающего получение энергии путем термической переработки бытовых отходов. В основе деятельности заводов будут применяться европейские директивы.

Данный способ получения энергии часто путают со сжиганием, которое в значительной степени загрязняет окружающую среду. Термическая переработка относится к экологически чистым источникам энергии.

Поддержание уровня выбросов завода на уровне концентраций допустимых директивой "О сжигании” будет возможным за счет установки очистительного оборудования, в том числе и дымовых фильтров. При этом, установленный уровень выбросов на европейских заводах и будущих заводах "Энергия из отходов” гораздо ниже уровня, определенного директивой - 1-2 нг/м3 на заводах и 10 нг/м3 к по директиве.

Наиболее опасными для человека и окружающей среды считаются диоксиновые соединения. Контролировать их образование во время горения невозможно. Однако, на заводах удалось ограничить их попадание в атмосферу путем применения технологии многоступенчатой сухой очистки, которая была разработана группой специалистов японско-швейцарской компании Hitachi Zosen Inova.

Кроме того, все организации, связанные с утилизацией отходов, постоянно должны подтверждать безопасность применяемых ими технологий. Все эти меры позволили за 10 лет снизить уровень диоксинов в воздухе снизился на 90%.