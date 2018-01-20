Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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| | Кабмин поддержал законопроект об увеличении полномочий Фонда перспективных исследований

Кабмин поддержал законопроект об увеличении полномочий Фонда перспективных исследований

Вчера, 18:31
Кабинет Министров России поддержал законопроект, увеличивающий компетенцию Фонда перспективных исследований интеллектуального функционирования.

Кабмин поддержал законопроект об увеличении полномочий Фонда перспективных исследований

 

В законопроект входит преимущество Фонда разрешать право на коэффициент полезного действия интеллектуальной деятельности только с лицензионным договором, а также разрешать особые привилегии на итоги интеллектуальной деятельности в полученную прибыль предприятий и организаций. Также обозначается, что данные изменения будут позволять обмениваться методикой между оборонными и гражданскими секторами экономики. Специалисты отмечают, что после утверждения закона не будет таких ситуаций, как ранее происходили. Исследования проводились за государственное финансирование, а фиксировали изобретение на себя.

Напомним, что этот законопроект был изучен и поддержан Кабмином еще 11 декабря 2017 года.
Пелагея Лебединская
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