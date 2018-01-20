Кабмин поддержал законопроект об увеличении полномочий Фонда перспективных исследований

Кабинет Министров России поддержал законопроект, увеличивающий компетенцию Фонда перспективных исследований интеллектуального функционирования.

Специалисты отмечают, что после утверждения закона не будет таких ситуаций, как ранее происходили. Исследования проводились за государственное финансирование, а фиксировали изобретение на себя.

Пелагея Лебединская

В законопроект входит преимущество Фонда разрешать право на коэффициент полезного действия интеллектуальной деятельности только с лицензионным договором, а также разрешать особые привилегии на итоги интеллектуальной деятельности в полученную прибыль предприятий и организаций. Также обозначается, что данные изменения будут позволять обмениваться методикой между оборонными и гражданскими секторами экономики.Напомним, что этот законопроект был изучен и поддержан Кабмином еще 11 декабря 2017 года.