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| | Минфин выделит более 14 млрд рублей на зарплату бюджетникам

Минфин выделит более 14 млрд рублей на зарплату бюджетникам

Сегодня, 14:15
Власти России выделят 14 миллиардов рублей на повышение доходов бюджетников. С такой информацией выступили в Кабмине.

Минфин выделит более 14 млрд рублей на зарплату бюджетникам

 

Российское правительство предоставит бюджетные средства на исполнение майских указаний президента РФ в рамках повышения зарплаты бюджетникам. Так, более 14 миллиардов рублей направят власти на увеличение оплаты труда в текущем году. Распоряжается материальными ресурсами Минфин.
 
Как отмечается в сообщении, данные денежные средства предназначены для увеличения зарплаты отдельным группам сотрудникам бюджетных учреждений, на которые распространяются указы главы государства Владимира Путина. Предоставление материальных ресурсов даст возможность достигнуть ранее запланированных показателей о выплате зарплат бюджетников.

Прежде Владимир Путин подписал указ о поднятии уровня доходов дипломатам, государственным чиновникам и юристам. С начала года заплаты вышеупомянутых категорий поднялись на 4%.

Никита Готский
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