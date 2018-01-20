Минфин выделит более 14 млрд рублей на зарплату бюджетникам

Российское правительство предоставит бюджетные средства на исполнение майских указаний президента РФ в рамках повышения зарплаты бюджетникам. Так, более 14 миллиардов рублей направят власти на увеличение оплаты труда в текущем году. Распоряжается материальными ресурсами Минфин. Российское правительство предоставит бюджетные средства на исполнение майских указаний президента РФ в рамках повышения зарплаты бюджетникам. Так, более 14 миллиардов рублей направят власти на увеличение оплаты труда в текущем году. Распоряжается материальными ресурсами Минфин.

Как отмечается в сообщении, данные денежные средства предназначены для увеличения зарплаты отдельным группам сотрудникам бюджетных учреждений, на которые распространяются указы главы государства Владимира Путина. Предоставление материальных ресурсов даст возможность достигнуть ранее запланированных показателей о выплате зарплат бюджетников.



Прежде Владимир Путин подписал указ о поднятии уровня доходов дипломатам, государственным чиновникам и юристам. С начала года заплаты вышеупомянутых категорий поднялись на 4%.

Никита Готский

Власти России выделят 14 миллиардов рублей на повышение доходов бюджетников. С такой информацией выступили в Кабмине.