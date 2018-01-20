Нацбанк Украины допустил досрочное окончание сотрудничества с МВФ

Уже в середине нынешнего года правительство Украины может лишиться официального сотрудничества с Международным валютным фондом, о чём журналистам сообщил Дмитрий Соголуб, являющийся заместителем главы Нацбанка украинского государства.

Александр Вест

Соголуб заметил, что если до середины лета 2018 года украинская сторона своевременно не примет транш от представителей МВФ, то сотрудничество с Международным валютным фондом и Национальным банком Украины может закончиться досрочно. Замглавы регулятора добавил, что ныне действующая программа EFF, скорее всего, уже не будет возобновлена в том случае, если не будет найдено никакого закономерного решения относительно транша МВФ.Также Дмитрий Сологуб заметил, что у правительства Украины теоретически есть шанс получить желаемые финансовые средства от МВФ, однако, в этом случае ему придётся заняться принятием некоторых «непопулярных реформ», которые должны будут вступить в свою силу за два месяца до выборов.