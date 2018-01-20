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| | Нацбанк Украины допустил досрочное окончание сотрудничества с МВФ

Нацбанк Украины допустил досрочное окончание сотрудничества с МВФ

Сегодня, 13:30
Уже в середине нынешнего года правительство Украины может лишиться официального сотрудничества с Международным валютным фондом, о чём журналистам сообщил Дмитрий Соголуб, являющийся заместителем главы Нацбанка украинского государства.

Нацбанк Украины допустил досрочное окончание сотрудничества с МВФ

 

Соголуб заметил, что если до середины лета 2018 года украинская сторона своевременно не примет транш от представителей МВФ, то сотрудничество с Международным валютным фондом и Национальным банком Украины может закончиться досрочно. Замглавы регулятора добавил, что ныне действующая программа EFF, скорее всего, уже не будет возобновлена в том случае, если не будет найдено никакого закономерного решения относительно транша МВФ.

Также Дмитрий Сологуб заметил, что у правительства Украины теоретически есть шанс получить желаемые финансовые средства от МВФ, однако, в этом случае ему придётся заняться принятием некоторых «непопулярных реформ», которые должны будут вступить в свою силу за два месяца до выборов.
Александр Вест
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