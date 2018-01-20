Нобелевский лауреат рассказал о скором коллапсе биткоина

В последнее время внимание многих финансовых экспертов в мире приковано к постоянно изменяющемуся курсу криптовалюты биткоин. В свете последних событий нобелевский лауреат высказался насчёт того, что может ждать многочисленных держателей данной валюты.

Александр Вест

По мнению Роберта Шиллера, который является Нобелевским лауреатом в области экономики, данную популярную криптовалюту в скором времени может постигнуть полный крах. Эксперт заявил, что реальная стоимость биткоина не может устояться, пока в обществе не пришли к единому мнению о его реальной цене. Роберт сравнил биткоин с золотом, которое всегда имеет конкретную цену, даже в тех случаях, когда оно и вовсе не рассматривается для реальных инвестиций.Специалист заметил, что с нынешними тенденциями по изменению цен на стоимость криптовалюты, ее крах остаётся лишь делом времени. Сам Шиллер обратил внимание, что коллапс может произойти как через один день, так и через сто лет, ведь на данный процесс влияют слишком много факторов.