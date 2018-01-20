Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

Сюжеты :

В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу
| | Подставные вкладчики Анастасии Оськиной

Подставные вкладчики Анастасии Оськиной

Сегодня, 08:20

Кто является организатором мошеннической схемы с участием подставных вкладчиков банка, позволяющей обманывать государство на миллиарды рублей? В вопросе разбиралась радиостанция Business FM.

 

Новая мошенническая схема позволяет нечистым на руку гражданам незаконно получать сотни миллионов, а то и миллиарды рублей государственных средств. Суть схемы под названием «караван» заключается в массовом открытии фиктивных депозитов на счетах реальных граждан, а после банкротства кредитной организации – получении страховок от АСВ. По данным Business FM, именно такая схема была реализована в декабре 2017 года накануне отзыва лицензии у банка «Европейский стандарт».

«Существует человек — пастух, у кого есть верблюды — физические лица, люди из крайне неблагополучных семей. Верблюды за небольшие средства идут в определенный банк, у которого будет отозвана лицензия, и подписывают ложные документы вклада», – раскрывает детали схемы финансовый аналитик Алексей Власов. Махинации происходят накануне краха банка, а сразу после него «верблюды» массово получают страховки от Агентства страхования вкладов.

В стороне остаются крупные клиенты банка, которым как юридическим лицам, возмещение потерянных средств не светит. Сергей Асмолов, юрист от группы компаний, потерявших в «Европейском стандарте» средства рассказывает о своих впечатлениях, лично столкнувшись с признаками проведения «каравана»: «Мы пришли в действующий банк с требованиями: «Почему не уходят наши платежи?» Сотрудники ничего не знают, у нас висит программа, то есть вот все в таком ключе. А потом один из сотрудников подошел и говорит чисто по-человечески: «Вы знаете, похоже, банку приходит конец. Похоже, здесь у них схема».

Уникальность схемы, как пишет BFM, состоит в том, что ею можно пользоваться даже во время проверки регулятора – пока сотрудники ЦБ внимательно изучают документы, в операционном зале идет массовое открытие фиктивных вкладов, которые делают специально приглашенные для этой цели клерки оформляются поддельные вклады. Если вся афера увенчивается успехом, то государству грозят миллиардные убытки.

О спецбригадах кредитных менеджеров говорят уже давно, некоторых из них даже иногда удается поймать – к примеру, как писал «Коммерсантъ», в декабре прошлого года была арестована группа банкиров, причастных к разорению нескольких банков, в том числе и «Европейский Стандарт».

Правда, в их числе не упоминалась некая Анастасия Анатольевна Оськина. В распоряжении Business FM есть обращение клиентов «Европейского Стандарта» в ФСБ, СКР, Прокуратуру, ЦБ и АСВ. В нем женщину называют организатором схемы и реальным бенефициаром банка «Европейский Стандарт». Этот же банк известен тем, что по сообщению РБК в конце 2017 года из кассы было похищено 5 млн долларов и 170 млн рублей.

Начнут ли правоохранительные органы проверку новой мошеннической схемы – пока неизвестно. Но какие-то движения в этой области вскоре последуют – речь ведь идет о миллиардах государственных средств.

 
 


Новости по теме
ЦБ России отозвал лицензию у столичного банка «Солидарность»
ЦБ России отозвал лицензию у столичного банка «Солидарность»

Сегодня, 15 декабря, лицензия, позволяющая осуществлять банковские операции банка «Солидарность», расположенного в Москве, была отозвана в связи с официальным

Сотрудники Мастер-банка вывели многомиллионные активы через уборщиц и охранников
Сотрудники Мастер-банка вывели многомиллионные активы через уборщиц и охранников

Следственными органами обнаружена новая схема вывода многомиллионных активов из Мастер-банка, которого лишили лицензии еще в конце прошлого года.

Востоккредитбанк остался без лицензии
Востоккредитбанк остался без лицензии

Его вкладчики могут рассчитывать на возврат своих средств

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости