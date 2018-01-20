Подставные вкладчики Анастасии Оськиной

Кто является организатором мошеннической схемы с участием подставных вкладчиков банка, позволяющей обманывать государство на миллиарды рублей? В вопросе разбиралась радиостанция Business FM.

Новая мошенническая схема позволяет нечистым на руку гражданам незаконно получать сотни миллионов, а то и миллиарды рублей государственных средств. Суть схемы под названием «караван» заключается в массовом открытии фиктивных депозитов на счетах реальных граждан, а после банкротства кредитной организации – получении страховок от АСВ. По данным Business FM, именно такая схема была реализована в декабре 2017 года накануне отзыва лицензии у банка «Европейский стандарт».

«Существует человек — пастух, у кого есть верблюды — физические лица, люди из крайне неблагополучных семей. Верблюды за небольшие средства идут в определенный банк, у которого будет отозвана лицензия, и подписывают ложные документы вклада», – раскрывает детали схемы финансовый аналитик Алексей Власов. Махинации происходят накануне краха банка, а сразу после него «верблюды» массово получают страховки от Агентства страхования вкладов.

В стороне остаются крупные клиенты банка, которым как юридическим лицам, возмещение потерянных средств не светит. Сергей Асмолов, юрист от группы компаний, потерявших в «Европейском стандарте» средства рассказывает о своих впечатлениях, лично столкнувшись с признаками проведения «каравана»: «Мы пришли в действующий банк с требованиями: «Почему не уходят наши платежи?» Сотрудники ничего не знают, у нас висит программа, то есть вот все в таком ключе. А потом один из сотрудников подошел и говорит чисто по-человечески: «Вы знаете, похоже, банку приходит конец. Похоже, здесь у них схема».

Уникальность схемы, как пишет BFM, состоит в том, что ею можно пользоваться даже во время проверки регулятора – пока сотрудники ЦБ внимательно изучают документы, в операционном зале идет массовое открытие фиктивных вкладов, которые делают специально приглашенные для этой цели клерки оформляются поддельные вклады. Если вся афера увенчивается успехом, то государству грозят миллиардные убытки.

О спецбригадах кредитных менеджеров говорят уже давно, некоторых из них даже иногда удается поймать – к примеру, как писал «Коммерсантъ», в декабре прошлого года была арестована группа банкиров, причастных к разорению нескольких банков, в том числе и «Европейский Стандарт».

Правда, в их числе не упоминалась некая Анастасия Анатольевна Оськина. В распоряжении Business FM есть обращение клиентов «Европейского Стандарта» в ФСБ, СКР, Прокуратуру, ЦБ и АСВ. В нем женщину называют организатором схемы и реальным бенефициаром банка «Европейский Стандарт». Этот же банк известен тем, что по сообщению РБК в конце 2017 года из кассы было похищено 5 млн долларов и 170 млн рублей.

Начнут ли правоохранительные органы проверку новой мошеннической схемы – пока неизвестно. Но какие-то движения в этой области вскоре последуют – речь ведь идет о миллиардах государственных средств.



