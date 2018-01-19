Дворкович допустил подешевение нефти из-за нестабильности рынка

Вице-премьер России Аркадий Дворкович считает вероятным, что цены на нефть могут упасть из-за нестабильности рынка «черного золота». Российские власти наблюдают за тем, как развивается ситуация.

Дарья Светозарова

На 11 января нефть марки Brent выросла в цене и ее стоимость преодолела отметку в 70 долларов впервые с конца 2014 года. По состоянию на 19 января «черное золото» этой же марки продают за 68,9 доллара за баррель.Дворкович подчеркивает, что рынок нефти остается волатильным. В связи с этим сложно делать прогнозы о том, насколько устойчивым будет рост. Он выделяет несколько ценообразующих факторов. Член правительства добавил, что при такой стоимости нефти добытчики вновь могут активизировать разработку сланцевых месторождений и извлечение глубинных запасов. В свою очередь это вновь повлечет снижение цен. Однако вице-премьер сомневается, что цена на нефть снизится до критической отметки.