Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

Мнения

Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

Участница Дома-2 страдает шизофренией.

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

От Редактора

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

О споре вокруг поведения модели.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Дворкович допустил подешевение нефти из-за нестабильности рынка

Дворкович допустил подешевение нефти из-за нестабильности рынка

Сегодня, 14:45
Вице-премьер России Аркадий Дворкович считает вероятным, что цены на нефть могут упасть из-за нестабильности рынка «черного золота». Российские власти наблюдают за тем, как развивается ситуация.

Дворкович допустил подешевение нефти из-за нестабильности рынка

 

На 11 января нефть марки Brent выросла в цене и ее стоимость преодолела отметку в 70 долларов впервые с конца 2014 года. По состоянию на 19 января «черное золото» этой же марки продают за 68,9 доллара за баррель.

Дворкович подчеркивает, что рынок нефти остается волатильным. В связи с этим сложно делать прогнозы о том, насколько устойчивым будет рост. Он выделяет несколько ценообразующих факторов. Член правительства добавил, что при такой стоимости нефти добытчики вновь могут активизировать разработку сланцевых месторождений и извлечение глубинных запасов. В свою очередь это вновь повлечет снижение цен. Однако вице-премьер сомневается, что цена на нефть снизится до критической отметки.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Выросла цена на нефть марки Brent
Выросла цена на нефть марки Brent

Стоимость нефти марки Brent постепенно увеличивается. Об этом свидетельствуют данные торгов. 

Цены на нефть марки Brent выросли до $43,3
Цены на нефть марки Brent выросли до $43,3

Стоимость одного барреля эталонной нефти марки Brent выросла до $43,3. О повышении стоимости черного золота сообщил представитель ICE.

Дворкович: Стоимость нефти в этом году останется неизменной
Дворкович: Стоимость нефти в этом году останется неизменной

Вице-премьер Аркадий Дворкович озвучил предположения правительства относительно колебания цен на «черное золото». Политик высказал мнение о том, что стоимость

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости